Общалась на сайте знакомств: муж опекунши Далера узнал о ее переписках и решил подать на развод

Обвиняемая в убийстве приемного сына женщина в Екатеринбурге имела анкету на сайте знакомств. Об этом сообщил ее супруг, который не желает видеть жену до окончания следствия и приговора.

Оказалось, что в доме остались смарт-часы, на которые каждый день приходят оповещения о сообщениях на сайте.

«После того, что я узнал, точно подам на развод», - сказал мужчина сайту kp.ru, подчеркнув, что хочет многое сказать супруге «по поводу ее плохих поступков». Примечательно, что жена общалась на сайте знакомств в период долгого отсутствия супруга дома.

Он поддержал решение суда оставить женщину в СИЗО: по мнению мужчины, так лучше для нее и безопасности семьи. Супруг опасается, что если бы ее вернули, в доме могли «повыбивать окна». Тем более, что скоро детей должны вернуть из приюта.

Он опроверг информацию, что был спонсором или учредителем частной школы, где работала жена.

Мужчина пожаловался, что до сих пор не может забрать вещи из гаража, где была найдена сумка с телом мальчика. Бокс в настоящее время опечатан.

Ранее стало известно, что приемная мать заставляла детей несколько раз красить гараж с целью скрыть трупный запах.