Оправдывался, что резал свою жену: петербуржцы поймали мужчину, который чуть не убил супругу

В Санкт-Петербурге молодые люди поймали мужчину, который чуть не зарезал жену во дворе дома. Он пытался оправдаться, что резал свою супругу, а чужих не трогал.

Подробности приводит «Фонтанка».

Инцидент произошел в ночь на 3 мая. Молодые люди, пришедшие поздравить друга с днем рождения в полночь, услышали крики женщины. Девушки пришли ей на помощь, а молодые люди бросились задерживать ее мужа.

Он пытался оправдаться. На место вызвали полицию. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Женщина была доставлена в больницу. У нее колото-резаная рана живота и раны туловища. Состояние госпитализированной оценивается как тяжелое. Она лежит в реанимации.

Ранее муж актрисы Яны Поплавской вышел на связь из больницы после пережитого нападения. Он пострадал от незнакомого мужчины в результате дорожного конфликта.