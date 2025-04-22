Питалась только шоколадом: четырехлетняя девочка две недели жила с останками семьи

В США четырехлетнюю девочку спасли из дома, в котором она две недели жила с трупами родственников. У несовершеннолетней умерли мать и брат, передает New York Post.

По информации СМИ, первой из жизни ушла мама девочки. Женщина страдала от астмы. В какой-то момент ее сердце перестало биться. Недоношенный брат маленькой американки родился недоношенным и нуждался в помощи. Потеряв мать, он лишился возможности есть и в скором времени погиб.

В квартире осталась одна девочка. Она прожила с трупами две недели, питаясь только шоколадом. Спустя время родственники семьи пришли в гости, но не смогли достучаться. Тогда они вызвали полицию. Стражи порядка вскрыли жилище и нашли там несовершеннолетнюю в истощенном состоянии.

Ранее в США восьмилетняя девочка прыгала на батуте по приказу родителей, пока не погибла. Они запретили ей пить воду и есть.