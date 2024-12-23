Писал о коррупционных схемах: полковник полиции в отставке сознался в убийстве репортера «Фонтанки»

Сотрудники правоохранительных органов приступили к оперативно-разыскным работам после признания экс-замначальника шестого отдела оперативно-розыскного бюро ГУ МВД по СЗФО Михаила Смирнова. Он сознался в убийстве журналиста «Фонтанки» Максима Максимова, передает РБК.

По данным СМИ, экс-полковник полиции и его коллеги были главными героями материалов петербургского репортера. Он писал про коррупционные схемы, в которых был замешан Смирнов.

Длительное время подозреваемый в нескольких убийствах бывший полковник отрицал свою вину, однако недавно он сделал признание. Теперь правоохранители занимаются поиском тела журналиста в лесополосе.

Ранее следователи раскрыли причину убийства многодетной матери в Нижнем Тагиле. Оказывается, сожитель расправился с девушкой после просьбы сделать телевизор потише.