Пинали раздетого до трусов ребенка: пермские подростки назвали шуткой инцидент с полуголым мальчиком

В Перми подростки пинали вышедшего на мороз в одних трусах ребенка. Участники инцидента назвали случившееся «шуткой».

Видео, на котором ребенок в одних трусах идет по улице в 15-градусный мороз, появилось в пабликах города. При этом за ним шли двое подростков, которые пинали мальчика.

Как пояснили в региональном МВД изданию «Подъем», сотрудники ПДН установили личности подростков. С ними провели беседу, во время которой выяснилось, что произошедшее на видео якобы было шуткой.

«С их слов, ребята являются друзьями. Произошедшее было шуткой, они так веселились. Мальчик разделся сам, чтобы заболеть и не ходить в школу», — объяснили в ведомстве.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту «противоправных действий» в отношении ребенка.

Ранее в Нижнем Тагиле два брата-подростка избили девочку, пока мать снимала на видео. Подробности читайте в этой статье.