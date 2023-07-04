«Минировала» дом и лежала в психушке: что известно о старушке, «заказавшей» киллера для участкового

Вчера, 3 июля, появилась информация о задержании 81-летнней пенсионерки в Краснодаре. Пожилая женщина больше месяца активно искала в Сети и среди знакомых киллера для полицейского. Однако на объявление откликнулся не исполнитель, а правоохранители, и так злоумышленницу удалось поймать.

Как стало известно в ходе расследования, россиянка не обладала устойчивым психологическим здоровьем. РЕН ТВ сообщает, что ее как минимум трижды отправляли в психбольницу для прохождения лечения. Источник издания рассказал, что однажды она попала к врачам после того, как заявила, что заминировала дом.

Кроме того, по словам другого информатора, старушка была не особо опрятная и совершенно не вела домашнее хозяйство. Соседка отметила, что в ее доме всегда был беспорядок. К слову, после задержания у пенсионерки был проведен обыск, и во время него среди мусора было найдено большое количество оружия и боеприпасов. Откуда такой «тайник» у 81-летней женщины – неизвестно. Предположительно, все это могло ей достаться от покойного брата.

Ранее появились подробности истории с девочкой, подавшей сигнал о помощи во время репортажа программы «Мужское/Женское». Ее мама сообщила, что знак дочери обозначал вовсе не SOS.