Пилоты совершили вынужденную посадку: пара из Украины подралась с казашками на борту самолета

Инцидент с участием граждан Украины и Казахстана произошел на борту самолета рейса Анталья — Астана. Пассажиры подрались, из-за чего пришлось экстренно посадить воздушное судно, передает телеканал TRT Haber.

Самолет не успел покинуть переделы Турции. Пара из Украины и две женщины из Казахстана устроили драку в небе. Экипажу не удалось утихомирить враждующие стороны, поэтому капитан принял решение о посадке.

Воздушное судно село в аэропорту Эрзурума. На место прибыли стражи порядка. Они задержали буйных пассажиров и после опроса отправили на медобследование. Участники драки написали на друг друга жалобы в участке.

Ранее сообщалось, что буйный пассажир пытался выломать аварийную дверь в самолете. Мужчине стало душно, и он решил немного проветрить салон.