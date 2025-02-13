Чтобы было свежо: буйный пассажир пытался выломать аварийную дверь в самолете

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в ситуации, которая произошла на борту самолета рейса Нерюнгри — Новосибирск. Один из пассажиров пытался выломать аварийную дверь, «чтобы в салоне было свежо», передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, перед полетом 49-летний житель Ленинска-Кузнецкого перебрал с алкоголем, после чего начал дебоширить на борту. Сначала скандальный пассажир отказался садиться на свое место, а затем обматерил экипаж.

В конце концов на борт вызвали стражей порядка, когда дебоширу стало душно и он попытался выломать аварийную дверь, чтобы подышать. Мужчину сняли с рейса, в настоящий момент полиция определяет дальнейший порядок действий в отношении нарушителя.

Ранее Виктория Боня столкнулась с дебоширом в самолете по пути в Монако. По ее словам, пассажир выяснял отношения сразу со всеми.