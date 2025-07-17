Пилотов российских авиалиний чуть не ослепили лазером при подлете к Москве

Неизвестные попытались ослепить лазером российских пилотов в небе над Москвой. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 17 июля. Рейс российских авиалиний возвращался в столицу из Сочи. Самолет, Airbus A320, находился в небе в 48 километрах к западу от Москвы, когда экипаж лайнера доложил о том, что кабину осветили лазером зеленного света.

Несмотря на это, пилотам удалось удачно посадить воздушное судно в аэропорту назначения. Самолет приземлился в Шереметьево примерно через восемь минут после произошедшего.

Похожий инцидент произошел в минувшую субботу, 12 июля. Экипаж Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», выполняющий рейс из Калининграда в Москву, также пытались ослепить лазером. Лайнер в этот момент находился на высоте 2,4 тысячи метров в 83 километрах к северо-западу от столицы.

Ранее мы писали о том, что в ночь на 10 июня неизвестные ослепили лазером пилотов «Уральских авиалиний» во время захода на посадку в аэропорту Домодедово.