Пилота, совершившего посадку самолета в поле под Новосибирском, уволили

Авиакомпания «Уральские авиалинии» уволила Эдуарда Семенова — второго пилота, посадившего самолет Аirbus A320 в пшеничном поле под Новосибирском в сентябре 2023 года. Об этом пишет ТАСС.

В «Уральских авиалиниях» пояснили, что Семенов был признан не годным к выполнению функций коммерческого пилота по результатам прохождения Центральной врачебно-летной экспертной комиссии. Представитель авиакомпании уточнил, что пилоту предложили рассмотреть вариант устройства на наземную работу, однако он отказался. Увольнение было произведено 20 марта

Журналисты ТАСС обратили внимание, что после окончания расследования и выхода отчета об инциденте первый пилот самолета Сергей Белов написал заявление об увольнении по собственному желанию. В свою очередь, Семенов прошел длительный процесс восстановления.

12 сентября 2023 года самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Сочи в Омск, запросил разрешение на посадку в аэропорту Новосибирска по техническим причинам из-за неисправности одной из гидросистем. В процессе полета в Новосибирск возникли проблемы, связанные с сильным ветром и другими факторами, что привело к риску нехватки топлива. В связи с этим командир принял решение о проведении аварийной посадки на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее мы писали, что самолет совершил экстренную посадку в Турции из-за драки украинцев и казашек.