Пилота арестовали: беременная девушка погибла при столкновении воздушного шара с землей

В Бразилии правоохранители расследуют крушение воздушного шара с десятками человек на борту. Для 27-летней беременной девушки этот полет стал последним в жизни, передает издание Daily Mail.

Воздушный шар должен был подняться в Бойтуве. На борту находились 35 человек, включая 27-летнюю Жулиану Перейру и ее мужа Леандро.

Однако в процессе что-то пошло не так — воздушное средство столкнулось в землей, в результате чего пострадали люди. Будущая мать получила травмы, несовместимые с жизнью.

Через некоторое время пилота арестовали, сообщает бразильская газета O Globo. Следователи предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве и осуществлении несанкционированного полета.

Ранее единственный выживший при крушении самолета в Индии рассказал о спасении. Мужчина до сих пор не верит, что смог избежать смерти.