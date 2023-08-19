Дворник нашел мужчину с отрубленными пальцами ног

В Санкт-Петербурге нашли мужчину без сознания. Примечательно, но у него были отрублены пальцы на левой ноге.

Неприятный инцидент произошел в одном из дворов в Колпино. Пострадавшего обнаружил дворник, который заметил, что мужчина, находившийся в носках, футболке и штанах, лежит рядом с частным домом.

Мужчина был доставлен в реанимацию, где выяснилось, что он получил закрытую черепно-мозговую травму.

Подробности происшествия пока неизвестны. Сотрудники ведут расследование, сообщает Telegram-канал 78.ru.

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