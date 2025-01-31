Пилот-трансгендер* Джо Эллис опроверг, что он управлял упавшим в США вертолетом

Пилот-трансгендер* (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Джо Эллис опроверг информацию о том, что он находился за штурвалом вертолета Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолетом над Вашингтоном. В ряде СМИ фигурировало его имя. Об этом пишет РЕН ТВ.

Военнослужащий высказался о ситуации в соцсетях, но был краток.

«Какое-то безумие в Интернете — меня называют одним из пилотов, потерпевших крушение в Вашингтоне», – поделился Джо.

В соцсетях появились подробности о пилотах. Сообщалось, что один из них – женщина, но имя не называлось. Потом появилась информация о том, что за штурвалом был трансгендер*. Отмечалось, что он до этого высказывался против политики президента США Дональда Трампа и выступал в поддержку меньшинств.

Напомним, что 30 января возле аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета с военным вертолетом. На борту были 60 пассажиров и 4 члена экипажа.

Ранее мы писали о том, что муж пассажирки разбившегося в США самолета озвучил ее последние слова.

*(Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ)