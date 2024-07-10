Пилот рухнувшего в Татарстане самолета давал пассажирам порулить за 1000 рублей

Пилот разбившегося в Татарстане самолета давал пассажирам порулить воздушным судном всего за 1000 рублей. Об этом рассказал один из клиентов авиатора. Подробности узнал Telegram-канал 112.

По данным источника, во время полета пилот за деньги позволял всем желающим занять его место. При этом не требовались никакие знания управления легкомоторником. Отмечается, что какое-то время за штурвалом был необученный пассажир без прав. Он выполнял фигуры пилотажа, которые шокировали всех присутствующих на борту, а сам пилот в этот момент сидел в телефоне.

Напомним, что самолет рухнул утром 10 июля возле поселка Камское Устье. Три человека погибли, среди них один ребенок.

Как сообщает 360.ru, судно сгорело дотла, от него практически ничего не осталось. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». На данный момент на месте крушения работают следователи и криминалисты.

Ранее женщина пропала во время кораблекрушения в Черном море.