Пилот разбившегося в Афганистане самолета рассказал правду о пропавших $1 млн на борту

Выживший в Афганистане пилот Falcon 10 прокомментировал слухи о том, что на борту самолета был $1 млн. Аркадий Грачев пообщался с журналистами в аэропорту Внуково, пишет ТАСС.

Один из выживших в разговоре со СМИ опроверг данные о том, что в самолете якобы был $1,2 млн.

«Денег там не было», – заявил Грачев.

Пилот рассказал, что когда афганцы пришли им на помощь, то экипаж отблагодарил людей небольшой суммой. Но о таких огромных деньгах речи не идет.

«Специфика афганского народа, они пришли помогать, их надо было как-то отблагодарить. Какие-то деньги небольшие мы им дали», – объяснил мужчина.

Ранее в СМИ была информация о том, что неизвестные якобы украли из российского самолета Falcon 10, который потерпел крушение в афганской провинции Бадахшан, порядка $1,2 млн. По данным журналистов, причастными к краже денег могла быть группа людей, которая связана с начальником штаба вооруженных сил талибов («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация).

Напомним, самолет, летевший из Таиланда в Россию разбился в горах Афганистана. Двум пилотам и еще двум медикам, сопровождавшим рейс удалось выжить. Пациентка, которую перевозили для лечения и ее супруг погибли.