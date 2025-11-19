Пилот, посадивший самолет в поле, не приехал в суд Омска из-за финансовых проблем

Пилот Сергей Белов, который в сентябре 2023 года посадил самолет в пшеничном поле под Новосибирском, не приехал в суд Омска. Его адвокат объяснил неявку болезнью матери и финансовыми трудностями.

Об этом пишет omsk.aif.ru.

19 ноября планировались предварительные слушания по делу пилота. В суд явился адвокат Белова Лев Галенников. Он выразил надежду на то, что дело вернут прокурору для проведения дополнительного расследования.

Белов отрицает вину. Он собирается дойти до Верховного суда и добиться оправдательного приговора.

Напомним, лайнер, на борту которого находились 160 пассажиров, посадили в поле. Обошлось без жертв. Экипаж объяснил свои действия технической неполадкой, которая обнаружилась во время полета. Пилоты решили лететь в Новосибирск, где полоса для посадки шире, чем в Омске. Однако топлива для маневра не хватило, самолет пришлось сажать в поле. Эксперты придерживаются иного мнения и уверены, что история с посадкой в поле – результат ошибки пилотов.

Ранее сообщалось, что командир экипажа планирует работать за границей и прошел собеседование.