Пила алкоголь у знакомой: мать бросила троих детей в общежитии без еды на сукти

Сотрудники правоохранительных органов составили административный протокол в отношении 25-летней жительницы Красноярского края, которая бросила троих детей в общежитии без еды. Также мать планируют лишить родительских прав, передает Главное управление МВД России по региону.

Полицейским стало известно от оставленных без присмотра детях от анонима. В общежитии они обнаружили трех несовершеннолетних в возрасте от одного года до пяти лет. При этом никакой еды для них не было.

В ходе выяснения обстоятельств случившегося стражи порядка установили, что мать ушла в гости к знакомой и там распивала алкогольные напитки в течение суток. Около трех месяцев назад россиянка совершила аналогичный поступок.

Сейчас дети находятся в одном из социальных учреждения Красноярска. Их мать хочет, чтобы ей дали второй шанс исправиться.

Ранее в Свердловской области водитель автобуса оставил девочку на морозе. Все дело в том, что ему было неудобно подъехать к остановке.