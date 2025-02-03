Разумный подход или баловство? Психолог оценил методы воспитания детей Хилькевич

Анна Хилькевич заявила, что не хочет «краснеть» за дочерей в подростковом возрасте, поэтому устроила им «макияжную лихорадку» уже сейчас. Актриса накрасила наследницам ярко губы, подвела глаза и одела им розовые парики, чем возмутила подписчиков. Многие сочли такой эксперимент неуместным. Однако психолог Станислав Самбурский считает, что Анна — «продвинутая мама» с разумным подходом к воспитанию детей. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти»

«Анна Хилькевич, как мама, оказалась весьма продвинутой и устроила своим дочкам вечеринку «макияжная лихорадка», чтобы они попробовали на себе модные штучки. С точки зрения психологии, «контролируемая среда» — это разумный подход к воспитанию детей, когда родители страхуют и обучают. Что-то типа «лучше пусть дома узнают, чем в подъезде». Анна этой вечеринкой создала контролируемую среду, где её дочери под присмотром могут безопасно экспериментировать с внешностью. Дайте детям шанс попробовать всё что угодно сейчас. Это лучше, чем в подростковом возрасте сталкиваться с экстремальными экспериментами», — высказался эксперт.

По словам психолога, после «макияжной» вечеринки интерес к косметике не пропадет, но с неё будет снято табу, и девочкам станет понятно, что мама поможет и подскажет, если что-то лучше не делать. И этот совет будет услышан, что крайне важно. В такой ситуации вероятность, что они вырастут и будут носить вульгарные вещи, минимальна.

«Этот подход позволил Анне наблюдать за реакциями и поведением дочерей, а также направлять их по необходимости. Анна своим поступком снизила уровень собственной тревожности за судьбу дочерей и сделала ещё один шаг для развития доверительных отношений с ними, что особенно важно в период их взросления. Такие вечеринки полезны. Позволяйте детям пробовать всё, пока вы рядом. Создавайте безопасную с точки зрения эмоций среду и радуйтесь жизни вместе!» — резюмировал психолог.