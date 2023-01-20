Петухи зарезали двух индийцев во время боев

В Индии, штат Андхра-Прадеш, традиционно в середине января отмечался праздник Макара-санкранти, во время которого проводятся петушиные бои. В этом году любимая народная забава стоила жизни двум мужчинам.

Верховный индийский суд уже давно запретил проведение всех петушиных боев, однако их все равно продолжают устраивать подпольно. Мероприятие считается довольно опасным, так как во время сражения птицы используют не только клюв и когти, но и острые шпоры, привязанные к их лапам. Именно ими и наносятся основные удары. Бой продолжается до тех пор, пока один из петухов не ранит смертельно другого.

15 января во время проведения одного из таких незаконных мероприятий серьезно пострадали двое мужчин, которые от полученных травм в итоге скончались. На 20-летнего Падму Рао и 43-летнего Ганде Суреша напали бойцовые петухи и нанесли им несколько ударов острыми шпорами по ногам. Полученные порезы оказались несовместимы с жизнью.

Тела погибших мужчин были направлены на вскрытие в морг, а полиция начала расследование по факту произошедшего.

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