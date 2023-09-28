Петербурженка, умершая после пластики в клинике, заплатила за операции 2,6 млн

Стала известна сумма, которую отдала жительница Санкт-Петербурга за смертельные пластические операции. Всего в клинике за все изменения с нее взяли 2 657 000 рублей. Об этом сообщает Фонтанка.

Напомним, что 47-летняя россиянка обратилась в медицинское учреждение, где ей предложили провести ряд хирургических вмешательств. Как отмечала ее дочь, изначально она не хотела сильно менять себя, но специалисты ее уговорили. В итоге она согласилась на липосакцию 23-х зон - 575 тысяч рублей, бодилифтинг – 397 тысяч рублей, липофилинг – 677 тысяч рублей, фракционное радиочастотное омоложение – 200 тысяч рублей. Также пациентка заплатила за наркоз 61,1 тысячу рублей и палату 79 тысяч рублей.

Все операции были проведены, однако на следующий день женщине неожиданно стало плохо. Врачи не рассказали об этом родственникам и объяснили все тем, что она просто не отошла еще после вмешательства. В итоге ее состояние стало критическим, и после перевода в государственную больницу она умерла. Предварительная причина – тромбоэмболия.

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