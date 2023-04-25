Петербуржец распылил перцовый баллончик в лицо 6-летней девочке после замечания ее отца

В Санкт-Петербурге мужчина распылил в лицо шестилетней девочке содержимое перцового баллончика. Инцидент произошел, когда житель гулял со своей собакой. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на свой источник.

По данным портала, мужчина выгуливал шпица без намордника. Отец девочки сделал ему замечание и напомнил о правилах выгула собак. После этого хозяин питомца воспользовался перцовым баллончиком, но содержимое распылил ребенку в лицо.

Отмечается, что пострадавшая была доставлена в больницу. Врачи диагностировали у нее химический ожог глаз. Несмотря на это, состояние девочки было удовлетворительное, поэтому ее отпустили домой.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали о том, как женщины устроили драку из-за качелей на детской площадке в Санкт-Петербурге. По словам читательницы, две дамы оскорбляли ее, называли «коровой» и говорили, что она не может качаться на местах для детей. Обидчицы снимали происходящее на камеру, пострадавшая тоже вытащила телефон.