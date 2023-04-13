Петербуржец поджег квартиру бывшей, не оценившей его трюк с прониканием в жилье через окно

12 апреля в одной из квартир Санкт-Петербурга на улице Октябрьской в Колпино произошел пожар. Огонь развел бывший возлюбленный хозяйки жилья, который таким образом продемонстрировал обиду на нее. Об этом стало известно изданию Фонтанка.

Как сообщает источник, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу и управление Росгвардии, около девяти часов вечера мужчина залез через окно в апартаменты на первом этаже, где проживала его бывшая девушка. Однако трюк Ромео россиянка не оценила. Между экс-возлюбленными разгорелся конфликт, и в порыве гнева петербуржец схватил одеяло и поджог его.

Огонь довольно быстро распространился по всему помещению. Девушка успела выбежать и стала кричать на улице, зовя на помощь. Мимо проезжающий наряд Росгвардии заметили ее и задержал мужчину. Он был доставлен в отделение полиции, а пожар ликвидировали в течение 13-ти минут.

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