Энергично размахивал руками и подпрыгивал: голого мужчину заметили у школы

Сотрудники Росгвардии усмирили неадекватного мужчину, который бегал голым возле школы в Екатеринбурге. Никто из детей в результате случившегося не пострадал, передает kp.ru.

Незнакомца без одежды заметили днем на улице Восстания. Абсолютно голый мужчина подбежал к зданию школы-интерната и поднялся на крыльцо. Очевидцы попытались прогнать неадекватного гражданина. Позже его заметили на остановке. Там мужчина энергично размахивал руками и подпрыгивал на месте. Причем на окружающих незнакомец никак не реагировал.

Вскоре о случившемся сообщили сотрудникам Росгвардии. Силовики приехали на Уралмаш, чтобы усмирить хулигана. В итоге они поймали мужчину, но задерживать и отвозить в участок не стали. Стражи порядка передали неадекватного гражданина в руки медиков. Специалистам предстоит разобраться, что повлияло на поведение уральца.

Ранее в Ленинградской области дебошир избил мальчика и девочку за отказ выпить с ним пива. Мужчина повалил подростка, а после ударил ногой его спутницу.