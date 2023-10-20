Петербургского хирурга осудили условно за смерть мужчины с запущенным раком

В Санкт-Петербурге состоялся суд по уголовному делу в отношении хирурга Рубена Аванесяна. Его обвиняли в неверном выборе варианта лечения. Напомним, мужчина с раком IV степени скончался после операции.

Суд постановил, что смерть пациента и дефект оказания медпомощи (хирург выполнил операцию без выведения разгрузочной колостомы при опухоли толстой кишки) связаны. Согласно приговору, врач осужден условно на 3 года. Ему также назначили штраф в размере 250 тыс. рублей.

Об этом сообщает Фонтанка, напомнив историю пациента.

Он обратился к Аванесяну после терапии в НМИЦ им. Петрова. Там ему сделали несколько курсов химиотерапии.

Жена погибшего рассказала, что в 2017 году он обращался в частную клинику, но там сначала лечили геморрой, потом кишечную инфекцию. Однако плохое самочувствие – боль и кровь – у мужчины не пропадали. В 2018 году ему диагностировали рак.

На тот момент мужчине было 37 лет. Он считал, что только удаление опухоли в кишечнике решит проблему. Когда он обратился к хирургу, рак находился в запущенной стадии. Врач предупреждал о необходимости вывести колостому, но мужчина был против. 11 июля ему сделали операцию без выведения колостомы. Сначала состояние пациента улучшилось, но потом стало хуже, потребовалось экстренное вмешательство. В ходе второй операции врач вывел колостому, но на следующий день пациент умер.

Жена погибшего не винит врача. Она заявила на суде, что видела течение болезни и муж был предупрежден о рисках, но дал согласие на операцию.

Ранее сообщалось о смерти 55-летней певицы Жаклин Дарк от редкой формы рака.