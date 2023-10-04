55-летняя певица Жаклин Дарк умерла от редкой формы рака

В Сиднее умерла 55-летняя оперная певица Жаклин Дарк. Год назад у артистки диагностировали редкую форму рака.

О ее смерти сообщило издание The Sun.

Дарк умерла в больнице 3 октября поздно вечером. Австралийское музыкальное сообщество посвятило ей многочисленные посты в соцсетях.

В 2022 году во время лечения певица отказалась от выступлений. Она вернулась на сцену в марте 2023-го. Ее выступление планировалось в октябре этого года.

1 октября умерла 25-летняя певица Патриция Янечкова. Она была победительницей чешско-словацкого шоу талантов, через год выпустила дебютный альбом.

Зимой 2022 года у артистки выявили рак груди. Она покинула сцену из-за болезни, хотя намеревалась вернуться после выздоровления.