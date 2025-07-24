Петербургские врачи спасли парня с ножом в сердце и камнем на душе после ссоры с возлюбленной

Петербургским врачам пришлось провести сложнейшую операцию на сердце 27-летнему жителю Северной столицы. Парень повздорил с возлюбленной и попал в больницу с ножевым ранением сердца, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

По информации журналистов, ссора между петербуржцем и его девушкой произошла в квартире на Полтавском проезде. Сначала ребята выпивали до утра, а в конце вечеринки сцепились — в итоге нож оказался у парня в левой части груди.

Пострадавший самостоятельно вынул опасный предмет и стал дожидаться скорой. В больницу он попал в тяжелом состоянии из-за большой кровопотери. Перед операцией у пациента остановилось сердце, но врачам удалось его запустить.

Спустя время петербуржец восстановился. Он простил свою возлюбленную, однако правоохранители все равно возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью при превышении самообороны.

Ранее сообщалось, что в Москве врачи извлекли осколок из сердца раненого участника СВО. При этом орган продолжал функционировать во время хирургического вмешательства.