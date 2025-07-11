Орган не останавливали во время операции: врачи спасли бойца СВО с осколком в сердце

Московские врачи провели сложнейшую операцию, чтобы спасти раненого участника специальной военной операции. Они извлекли из сердца «тяжелого» пациента осколок, передает РЕН ТВ.

Диаметр опасного предмета, который попал в жизненно важный орган, составляет около двух сантиметров. Прежде чем оказаться в сердце, осколок поранил военнослужащему легкое и сломал два ребра.

Хирурги госпиталя имени Вишневского взялись за спасение бойца. Специалистам удалось сотворить чудо: они извлекли осколок из сердца, не останавливая орган. Операция длилась всего лишь один час.

Ранее сообщалось, что российские врачи спасли жизнь гражданке Израиля, которая прилетела к возлюбленному-ветерану СВО в Екатеринбург. Из-за диабета у женщины почернела нога — ее впоследствии пришлось ампутировать.