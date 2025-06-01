«Первый вагон улетел, а второй — перевернулся»: пассажирка рассказала о крушении моста и падении поезда под Брянском

В Брянской области минувшей ночью поезд сошел с рельсов из-за повреждения моста. Первые вагоны получили наибольший урон. Об этом рассказала пассажирка состава.

В беседе с «Известиями» женщина привела подробности ЧП на железнодорожном полотне. По ее словам, повреждения получили вагоны вплоть до 10-го. Сама пассажирка находилась в 4-м. Как отметила россиянка, практически у всех пострадавших одинаковые травмы.

«И первый вагон улетел просто напрочь, а второй вагон перевернулся. Третий вагон — тоже столкновение, наш — четвертый. До десятого вагона у всех одинаковые травмы. Именно вот такие кровоизлияния. Ребята, конечно, машинисты, погибли. Лежала фура там на них», — рассказала участница событий.

Падение поезда с рухнувшего моста произошло в Выгоничском районе Брянской области. Губернатор региона, комментируя инцидент, заявил, что опорную конструкцию подорвали при помощи взрывчатки, передает Telegram-канал Baza. Из-за случившегося погибли 7 человек, 69 — пострадали.

Ранее сообщалось, что пассажиры поезда Казань — Новый Уренгой несколько часов ехали с трупом мужчины. Он лежал на боковой полке.