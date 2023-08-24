Первую жену писателя Виктора Ерофеева обманули на крупную сумму денег

77-летняя польская художница Веслава Скура, которая стала первой женой знаменитого писателя Виктора Ерофеева, попала в ловушку мошенников. Об этом сообщает mk.ru.

Пожилая женщина приняла звонок от аферистов. Люди с другого конца трубки представились сотрудниками Центробанка. Они убедили художницу в том, что ее персональные данные выложили в общий доступ, из-за чего ее квартиру теперь может продать любой желающий без ее ведома.

Однако всего этого можно избежать – мошенники заверили, что Веславе Скуре надо всего лишь съездить в банк и перевести все деньги на другой счет. В отделении банка женщину встретила неизвестная девушка, представившись сотрудницей. Она же и помогла пенсионерке перевести около 190 тысяч рублей на счет преступников.

Потом Веслава Скура поняла, что повелась на уловку мошенников, и написала заявление в полицию.

Напомним, польская художница прожила в браке с Ерофеевым почти 30 лет. Она родила писателю сына, который выбрал путь издателя.

Ранее мы писали, что фанатка Райана Гослинга перевела аферистам 300 тысяч рублей за встречу с кумиром.