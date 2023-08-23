Наивная фанатка Райана Гослинга перевела мошенникам 300 тысяч рублей за встречу с кумиром

Жительница Новочебоксарска стала жертвой мошенников. Аферисты пообещали россиянке встречу с американской звездой Райаном Гослингом. Женщина поверила в возможность исполнения мечты и лишилась 300 тысяч рублей, передает aif.ru со ссылкой на сообщение МВД по Чувашской Республике.

Россиянка, по данным правоохранителей, состояла в фан-клубе известного американского актера. Не так давно с ней связался некий мужчина, который представился помощником Гослинга. Он заявил жительнице Новочебоксарска, что ей крайне повезло — актер выбрал ее для общения и хочет вступить в переписку.

Женщину не смутило, что знаменитость вдруг проявила к ней интерес. Фанатка даже обратила внимание на детали будущей встречи — голливудская звезда должна была прибыть в Россию за ее счет.

Таким образом, несостоявшееся свидание обошлось женщине в 300 тысяч рублей, которые истребовали мошенники. При этом часть суммы женщина взяла в кредит. Правоохранители возбудили по факту обмана уголовное дело.

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