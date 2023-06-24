Первоклассник выпал из окна третьего этажа

Ребенок выпал из окна своей квартиры с третьего этажа. Это произошло в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Семилетний мальчик был не осторожен, а отец не уследил за ребенком. Школьник был доставлен в тяжелом состоянии в Детскую больницу №19 имени Раухфуса.

Медики обнаружили у ребенка кататравму, закрытую черепно-мозговую травму. Также мальчик получил ушиб головного мозга легкой степени и ушиб печени. Врачи диагностировали гематому правого надпочечника и закрытый перелом костей левого предплечья.

Отмечается, что родители мальчика живут раздельно. На данный момент медики борются за жизнь школьника.

Ранее мы писали, что 14-летний школьник выстрелил в глаз своему приятелю.