13:55, 24 июня 2023
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Первоклассник выпал из окна третьего этажа
В Петербурге 7-летний мальчик выпал из окна третьего этажа.
Ребенок выпал из окна своей квартиры с третьего этажа. Это произошло в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
Семилетний мальчик был не осторожен, а отец не уследил за ребенком. Школьник был доставлен в тяжелом состоянии в Детскую больницу №19 имени Раухфуса.
Медики обнаружили у ребенка кататравму, закрытую черепно-мозговую травму. Также мальчик получил ушиб головного мозга легкой степени и ушиб печени. Врачи диагностировали гематому правого надпочечника и закрытый перелом костей левого предплечья.
Отмечается, что родители мальчика живут раздельно. На данный момент медики борются за жизнь школьника.
Ранее мы писали, что 14-летний школьник выстрелил в глаз своему приятелю.
Источник фото:freepik
Источник:АН «Оперативное прикрытие»
Автор:Галина СьюТеги: