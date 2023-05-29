Первоклассник из Подмосковья ударил отца ножом из-за его нетрезвого состояния

В Подмосковье 26 мая мужчина попал в больницу с ножевым ранением. Его ему нанес сын первоклассник. Теперь же появились подробности произошедшего и стала известна причина, по которой мальчик напал на отца. Об это сообщает издание mk.ru.

Источник СМИ рассказал, что инцидент произошел после того, как школьник вернулся домой после выпускного по случаю окончания первого года обучения. Раньше ребенок не проявлял признаки агрессии. В его дневнике были лишь положительные оценки.

В тот вечер отец семейства пришел в нетрезвом состоянии и стал ругаться с супругой. В ходе выяснения отношений мама мальчика заявила, что уйдет ночевать с сыном к подруге, но это не понравилось ее мужу. Он попытался остановить их, но получил удар кухонным ножом в живот. Его нанес первоклассник, вставший на сторону матери.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу и прооперировали. На данный момент его состояние стабильно, и его жизни ничего не угрожает.

Ранее стало известно об убийстве, произошедшем в Дагестане. В ходе ссоры сын застрелил своего отца.