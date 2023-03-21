Первоклассник из Дагестана хотел покататься на велосипеде, но лишился пальца

В Дагестане первокласснику оторвало палец, когда он чинил велосипед. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Gor.

Зима закончилась, и мальчик захотел покататься на своем велосипеде, но прежде нужно было проверить его работоспособность. Он раскрутил педали, чтобы поправить цепь, но забыл убрать руку с колеса.

В результате указательный палец правой руки оказался между спицами и его оторвало. Пострадавшего доставили в больницу, но врачи не смогли пришить конечность обратно.

Ранее мы писали о том, что в Сочи семиклассник принес в школу электрошокер и испытал на друзьях.

Откуда у подростка оказался электрошокер – неизвестно. По данным Telegram-канала Kub Mash, мальчик со своими друзьями решили испытать устройство. Школьники шутили друг над другом и били током. Одному подростку зарядили током в живот, другому – в плечо. Последний после удара стал мучиться от болей в сердце, но рассказал об инциденте родителям только спустя сутки. Ребенка оперативно доставили в больницу.