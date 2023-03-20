Отвезли в больницу: в Сочи семиклассник принес в школу электрошокер и испытал на друзьях

Подросток из Сочи принес в школу электрошокер и решил испытать его на своих друзьях. Об этом сообщается в Telegram-канале Kub Mash.

Неизвестно, где именно школьник взял электрошокер. По данным издания, он и его товарищи решили проверить, как работает это оружие. Семиклассники стали шутить друг над другом и бить током. Мальчик попал электрошокером одному другу в живот, а другому – в плечо. У последнего появились боли в сердце, но он терпел сутки, а только после рассказал о случившемся родителям.

Взрослые срочно отвезли сына в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего анемию и нарушение сердечного ритма. Школьнику некоторое время придется наблюдаться у кардиолога и невролога.

Ранее мы писали о том, как в подмосковном Реутове в одной из школ произошел инцидент, после которого ученик восьмого класса угодил в травмпункт. Из-за всего одной фразы подросток получил нож в руку от одноклассника.

15-летний мальчик перед всем классом обратился к приятелю со словами: «Эй, сынок, подай мне пепельницу». При этом он держал в руке ручку будто сигарету. Один из подростков отозвался на просьбу, но вместо блюдца для окурков достал раскладной нож и вонзил его в кисть «курильщику».