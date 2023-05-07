Первоклассник был скинул с горки двумя взрослыми школьниками

В поселке Молодежный в Иркутском районе первоклассник был скинут с горки. Все сопровождалось смехом, кадры выложены в Сеть.

На видео можно увидеть, что два мальчика в школьной форме тащат ребенка на детскую горку. Затем они толкают его, ребенок пролетает все ступени и приземляется на живот, лицо, перекатываясь на спину от силы удара.

Отмечается, что родители не подавали заявление в полицию. Вероятно, ребенок смолчал, боясь расплавы обидчиков, передает kp.ru.

Однако правоохранительные органы сами заинтересовались кадрами, увидев их в интернет-пространстве. Оказалось, что на видео ученики пятого класса скидывают с горки ученика первого класса.

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