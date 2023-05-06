Убийца раскаялся спустя 15 лет и указал, куда спрятал тело

Житель штата Нью-Мексико (США) позвонил в полицию и раскаялся в убийстве, совершенном 15 лет назад.

Преступником был 37-летний Тони Рэй Перальта. В 2008 году он расправился с 69-летним Уильямом Блоджеттой. Рассказав детали, мужчина обозначил место захоронения тела, после чего полицейские действительно обнаружили останки.

Перальта спрятал труп жертвы под досками в одной из комнат дома. На вопрос, почему он признается спустя 15 лет, мужчина ответил, что его заставило «съедавшее изнутри» чувство вины.

«Мне нет никаких оправданий. У других людей они бывают, но у меня нет ни единого», — сказал Перальта.

Убийца отметил, что Уильям Блоджетта был хорошим человеком.

Оказалось, что много лет назад Перальта снимал у него комнату. Возлюбленная Блоджетта говорила, что мужчины накануне поссорились и жильца должны были выселить. Однако дело зашло в тупик из-за отсутствия доказательств.

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