Первая жертва местных властей: латвийский пограничник подорвался на мине, установленной для «сдерживания России»

В Латвии пограничник пострадал из-за излишней обеспокоенности местных властей, который приказали установить мины для «сдерживания России». Военнослужащий случайно наступил на снаряд и попал с ранениями в больницу, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Подробности несчастного случая на службе не раскрываются. Известно лишь, что пограничника госпитализировали с минно-взрывной раной. Он стал первой жертвой неоднозначного решения руководства прибалтийской страны.

Не так давно президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал закон о выходе республики из Оттавской конвенции. Она предусматривала запрет на применение, накопление и производство противопехотных мин. Спустя несколько месяцев новых реалий власти наблюдают результат принятый этой весной решений.

Ранее сообщалось, что на белорусско-латвийской границе обнаружили тело избитого беженца. Находку сделали военнослужащие союзной республики.