Первая смерть за время энергокризиса: в Приднестровье пенсионер пытался согреть дом утюгом и погиб

Пожилой мужчина умер в непризнанной Приднестровской Молдавской республике из-за энергокризиса. Он пытался согреть дом утюгом и оказался в больнице, передает Telegram-канал Пресс-центр МВД ПМР.

Правоохранители не стали раскрывать подробности смертельного инцидента. Они написали, что смерть пенсионера стала первой в стране из-за энергетического кризиса.

Мужчина в Слободзеи пытался согреться с помощью утюга. Из-за несоблюдения правил безопасности при использовании электрооборудования он попал в больницу.

Врачи пытались вернуть к жизни пациента, но безуспешно. Он скончался от полученных травм. Информации о других жертвах энергокризиса в Приднестровье пока информации нет.

Ранее в Москве 62-летний мужчина умер на катке. У пожилого игрока оторвался тромб. Пока на место ехали врачи, очевидцы оказывали жителю столицы первую помощь.