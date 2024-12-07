Перфоратором разобрали часть бетонной стенки: спасатели шесть часов вытаскивали руку мальчика из бассейна

Сотрудники экстренных служб оказали помощь 11-летнему мальчику в Башкирии, который не мог самостоятельно выбраться из бассейна. У несовершеннолетнего застряла руку в патрубке, передает Telegram-канал МЧС Башкортостан.

К спасателями обратились жители города Янаул. Они позвонили в службу и сообщили, что их сын застрял рукой в патрубке бассейна и не может самостоятельно выбраться. При этом резервуар был наполнен водой.

Вскоре сотрудники МЧС прибыли на место. Они откачали воду и приступили к извлечению руки несовершеннолетнего из патрубка. Спасатели перфоратором разобрали часть бетонной стенки и освободили мальчика. На операцию у них ушло шесть часов. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Ранее врачи помогли ребенку, который переболел ковидом и перестал говорить. Мальчику назначили биорезонансную терапию.