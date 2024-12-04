Врачи диагностировали задержку речевого развития: ребенок перестал говорить после перенесенного ковида

Помощь специалистов потребовалась малышу в Московской области, который перестал говорить после перенесенного ковида. Его родители обратились в Научно-исследовательский клинический институт детства, передает Telegram-канал Осторожно, Москва.

Родители рассказали врачам, что до 9 месяцев ребенок развивался согласно срокам. Он знал и говорил отельные слова. Однако потом малыш переболел ковидом и перестал разговаривать совсем. Специалисты осмотрели маленького пациента и диагностировали у него задержку речевого развития.

Для лечения врачи назначили ребенку биорезонансную терапию. Благодаря ей он стал проявлять активность и постепенно разговаривать. Через месяц терапии результаты значительно улучшились. Юный житель области даже стал обладать теми навыками, которыми не обладал до начала лечения.

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