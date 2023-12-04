Пережившая похищение 8-летняя девочка из Козельска вернется в школу в декабре

Восьмилетняя девочка из Калужской области, которая пережила недавно похищение, готовится вновь вернуться на очное обучение в школу. В областном министерстве вместе с матерью ребенка решили, что ей нет необходимости переходить на домашние занятия. Об этом сообщает РИА Новости.

Как стало известно, одноклассников и учителей девочка сможет увидеть уже 7 декабря. Сейчас она вместе с семьей занимается с психологом. К слову, до этого появлялась информация, что школьница не готова возвращаться в стены учебного заведения после пережитого ужаса.

Напомним, что девочку похитили после школы 29 ноября. Она ушла на занятия, а вечером не вернулась домой. После матери пришло сообщение о выкупе в размере 1,5 миллиона рублей. Деньги требовали перевести в криптовалюте.

Когда ребенка удалось отыскать, выяснилось, что его похитили трое мужчин и женщина. Они надели несовершеннолетней на голову мешок, посадили в машину и привезли в частный дом.

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