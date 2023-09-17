Пережила клиническую смерть: врачи спасли участницу Московского марафона

Участница Московского марафона едва не умерла в результате многокилометрового забега. Женщина потеряла сознание на финише. На помощь спортсменке пришли врачи: они смогли вернуть ее к жизни, передает Telegram-канал 112.

Забег в столице РФ проходил сегодня, 17 сентября. Во время 10-километрового марафона одной из его участниц стало плохо. На финише состояние 37-летней женщины резко ухудшилось. В какой-то момент она потеряла сознание и упала.

К моменту прибытия медиков спортсменка находилась в состоянии клинической смети. В итоге врачам удалось реанимировать участницу марафона. Женщину вернули к жизни, а после доставили в больницу. Москвичку определили в реанимацию, сейчас она находится под присмотром медиков.

Ранее в Ленинградской области мужчина погиб в результате несчастного случая. Он упал на ножку стула и получил тяжелые травмы. Пострадавший житель Ленобласти был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.