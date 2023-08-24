Не пускали в палату к сыну, пока он умирал: женщина отсудила у врачей 1,5 миллиона

Спустя четыре года разбирательств жительница Новосибирска отсудила у медиков 1,5 миллиона рублей из-за последствий операции сына. Об этом сообщает kp.ru.

Еще в 2013 году первоклассник упал в заброшенной школьной теплице в Хакасии. В результате инцидента он разбил голову и повредил почку.

«Приятели в ужасе разбежались – пробегали мимо моей работы, это поблизости. Я испугалась и решила посмотреть, что с ребенком. Сын едва соображал, лежал и стонал в луже крови – лоб был рассечен», – рассказывает мать пострадавшего.

Врачи обнаружили у первоклассника тупую травму живота, травму головы, размозженную почку и решили проводить операцию. После хирургического вмешательства мать к сыну не пускали. Ее начали убеждать в том, что у мальчика аномально расположен сосуд. Потом оказалось, что хирурги случайно перерезали школьнику подвздошную артерию, а зашить ее не смогли из-за нехватки шовного материала.

«В результате артерию просто перевязали нитью и не сообщили, а у сына начала холодеть нога, развился некроз», – пояснила женщина.

Сосудистого хирурга, который мог бы спасти ребенка, не было, но мальчик проходил обычную терапию. Обеспокоенная мать обратилась в Минздрав республики, и первоклассника повезли в Новосибирск.

В областной больнице мальчику заменили поврежденную артерию протезом. Колено правой ноги ему сохранили, но нижнюю часть конечности пришлось ампутировать.

«Инфекция пошла в мозг, ребенок лежал в искусственной коме. Две недели врачи боролись за жизнь моего сына и победили инфекцию», – добавила мать.

После восстановления мальчика женщина переехала в Новосибирск вместе с 17-летней дочерью. В 2015 году она подала в суд на медучреждения в Хакасии. Чтобы доказать ошибку врачей, были проведены три медицинские экспертизы.

И вот спустя четыре года борьбы у семьи получилось отсудить 1,5 миллиона рублей. Кроме того, школа, рядом с которой находилась теплица, тоже выплатила компенсацию в размере 250 тысяч.

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