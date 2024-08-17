Перевернулся в воздухе и ударился головой: самокатчик сбил сына звезды «Дома-2» Алены Рапунцель

Сотрудники правоохранительных органов в Москве разыскивают мужчину, который сбил на самокате 5-летнего сына звезды «Дома-2» Алены Рапунцель. В результате наезда мальчик получил травмы.

Напуганная мама поделилась страшной историей в социальных сетях. По словам Алены, сын гулял вместе с бабушкой по улице. В какой-то момент показался мужчина на самокате. Он врезался в ребенка, что тот перевернулся в воздухе и ударился головой.

Нарушитель посмотрел, что несовершеннолетний остался жив, и скрылся. Пострадавшего дошкольница госпитализировали. После осмотра его отпустили домой. Рапунцель же обратилась за помощью в полицию. Стражи порядка уже возбудили дело по факту случившегося. Его расследование взяла на контроль столичная прокуратура.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина открыл огонь по самокатчикам в Москве. Он вел стрельбу из пневматического оружия.