Перевернулся микроавтобус с детьми: мать погибшего в ДТП мальчика умоляла спасти сына и вскоре умерла сама

В Ногинске микроавтобус, перевозивший детей, перевернулся после столкновения с двумя легковушками. В результате ДТП погибли два человека — мать и сын. Очевидцы аварии рассказали о последних минутах жизни пострадавших, передает Российская газета.

После столкновения и того, как микроавтобус завалился на бок, женщина была еще в сознании. Свидетели ДТП рассказали журналистам, что мать просила спасти ее травмированного сына. При этом она сама находилась в критическом состоянии.

Мальчика пытался спасти его отец, а позже и врачи скорой, которые прибыли на вызов. Однако помочь ребенку не удалось — он скончался, как впоследствии и его мать. Помимо двух смертей, в ДТП пострадали 11 человек: 3 взрослых и 8 детей.

Ранее сообщалось, что в Белгороде задержан виновник смертельной аварии со скорой. Это произошло спустя три месяца после ДТП.