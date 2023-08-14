«Перевернули и унесли»: в цирке Магнитогорска продолжили выступление, несмотря на падение акробата с большой высоты

В Магнитогорске акробат на ходулях упал с большой высоты, после чего его переложили на мат и унесли с арены. Затем артисты цирка продолжили выступление.

О происшествии сообщил сайт kp.ru.

Акробат выполнял опасный трюк на подкидных досках. Делая переворот, он упал.

После случившегося гимнаст записал видеообращение, в котором заявил, что серьезно не пострадал. Мужчина с сожалением сказал, что «не получился трюк», но он «в полном порядке». Акробат поблагодарил зрителей за беспокойство по поводу состояния. После лечения травмы он вернется к работе.

Многие зрители оказались возмущены тем, что циркачу не оказали помощи прямо на арене – вместо этого его «перевернули на спину, переложили на мат и унесли». Зрители считают, что стоило прервать шоу, вывести гостей и вызвать врачей.

Ранее сообщалось, что другой гимнаст сорвался с высоты во время выступления в Новосибирском цирке. Врачи вовремя прибыли на место и госпитализировали пострадавшего.