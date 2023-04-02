Гимнаст совершал трюк и упал вниз с высоты

С акробатом из циркового шоу «Бурлеск» Иваном Закревским произошел неудачный случай во время выступления. Гимнаст сорвался с высоты, передает ТАСС.

Артист выступал в Новосибирском государственном цирке. Исполняя номер «Танго», мужчина делал элемент и сорвался с турника. Врачи своевременно приехали на скорой помощи и госпитализировали акробата в Новосибирский НИИТО.

Директор продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» Элина Лазаревская рассказала, что Закревский получил растяжение и сотрясение. Сейчас его жизни ничего не угрожает, но артист будет 2-3 дня лежать в стационаре в профилактических целях.