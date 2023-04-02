16:29, 02 апреля 2023
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Гимнаст совершал трюк и упал вниз с высоты
В Новосибирске акробат сорвался с высоты во время исполнения трюка.
Фото: freepik
С акробатом из циркового шоу «Бурлеск» Иваном Закревским произошел неудачный случай во время выступления. Гимнаст сорвался с высоты, передает ТАСС.
Артист выступал в Новосибирском государственном цирке. Исполняя номер «Танго», мужчина делал элемент и сорвался с турника. Врачи своевременно приехали на скорой помощи и госпитализировали акробата в Новосибирский НИИТО.
Директор продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» Элина Лазаревская рассказала, что Закревский получил растяжение и сотрясение. Сейчас его жизни ничего не угрожает, но артист будет 2-3 дня лежать в стационаре в профилактических целях.