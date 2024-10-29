«Перевели в стационар»: тетя выпившей 20 шотов москвички рассказала о ее состоянии

Состояние 24-летней жительницы Москвы, которая оказалась в больнице после похода в бар, улучилось. Об этом рассказала тетя девушки. По ее словам, столько, сколько выпила племянница, не осилит даже мужчина.

Родственница москвички поделилась информацией о ее состоянии в беседе с РЕН ТВ. Оказалось, что девушка не впадала в кому после 20 шотов крепкого алкоголя. Ей действительно стало плохо, но уже сейчас положение улучшилось.

«Сказали, в больнице, я стала дозваниваться. Известий мне никаких не дали, потому что там доверенное лицо должно быть. Через бывшего молодого человека нашла подругу, которая рассказала, что племянница в больнице, перевели в стационар», — рассказала тетя.

А вчера состояние москвички действительно было тяжелым. Поэтому прибывшие на вызов врачи приняли решение госпитализировать девушку.

Ранее сообщалось, что посетительница бара решила выпить 20 шотов с крепким алкоголем на спор. Гости заведения не верили, что она осилит все.