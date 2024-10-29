Гости не верили, что она осилит все: москвичка впала в кому после 20 шотов с крепким алкоголем

Жительница Москвы попала в больницу после похода в бар. Девушка выпила на спор 20 шотов с крепким алкоголем на спор и впала в кому. Сейчас за ее жизнь борются врачи, передает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, 24-летняя москвичка пришла в один из столичных баров на Тверской улице. Там она решила на спор выпить 20 шотов с крепким алкоголем. Гости заведения не верили, что та осилит все одна, но бармен не стал останавливать молодую посетительницу.

В итоге после того, как девушка выпила все 20 рюмок, она потеряла сознание. Прибывшие на место врачи целый час откачивали москвичку, но тщетно. Сейчас она находится в больнице, ее состояние оценивается как тяжелое.

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