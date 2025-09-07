Перестал выходить на связь 3 сентября: белорусский альпинист погиб на Эльбрусе

Спасатели завершили поиски пропавшего на Эльбрусе туриста из Белоруссии. Молодой человек погиб при восхождении, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Спасательная операция завершилась сегодня в районе водопада Терскол. На высоте 2800 метров обнаружили труп белорусского туриста. Что стало причиной смерти молодого человека, пока не известно.

Тело белоруса эвакуировали с высоты. Его передали следственно-оперативной группе, которая займется выяснением обстоятельств трагичного случая.

В МЧС Кабардино-Балкарии обратился отец туриста. Он сообщил спасателям, что его сын ушел в горы и перестал выходить на связь с 3 сентября. В поисках молодого человека были задействованы 19 сотрудников ведомства и вертолет Ми-8. Свое восхождение белорус не зарегистрировал.